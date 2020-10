Wie antisemitisch arbeitet der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR)?

Tatsachen schafft man nicht aus der Welt, indem man sie ignoriert“ (Aldous Huxley)

Ein kritischer Debatten-Beitrag von Karl-Hermann Schaarschmidt

Überholter „Rassenhass“-Begriff im Staatsvertrag – Fraglicher Umgang mit Minderheiten, z.B. jüdischen Gemeinden – DGB-Studie kritisiert mangelhafte Transparenz nach außen – Gedanken zum Jahrestag von Halle – Jüdische Studenten sammelten 30 000 Euro für Döner-Betreiber in Halle, weil ohne staatliche Hilfen – Welchen Stellenwert hat Antisemitismus-Bekämpfung im MDR-Programm?

Bundespräsident Steinmeier, selbstverständlich der Ministerpräsident und der jüdische Zentralrats-Präsident Schuster werden heute, am 9.Oktober, beim Gedenkakt auf dem Grün vor der von einem mörderischen Anschlag bedrohten Synagoge zu den Gästen sprechen – erinnern, mahnen, fordern, gewiss.

Denn: Halle ruft!

Halle ruft uns alle – am ersten Jahrestag des gescheiterten Attentats auf 50 Menschenleben, das dennoch den Tod von zwei unbeteiligten Hallensern forderte. Ein Tag, parallel zum laufenden Prozess gegen den geständigen, 27jährigen Attentäter, der sich vermutlich noch längere Zeit hinziehen wird. Ein Prozess, zu dem die deutsche Justiz – für ihre unendliche Akribie, Umständlichkeit und Langsamkeit ohnedies bekannt – fast ein Jahr bis zum Prozessbeginn brauchte. Trotz des bereits an jenem jüdischen Jom-Kippur-Festtag vor einem Jahr gefassten, geständigen Täters, dem offenkundigen Vorhandensein sämtlicher Fakten – aber die Zeit, die Zeit verstrich.

Die deutsche – und wohl auch die besorgte europäische – Öffentlichkeit hätten es sich gewiss gewünscht, dass ein Jahr nach dem Geschehen wenigstens ein Urteil gefällt, alle Details des Angriffs auf die 50 jüdischen Mitbürger in der Synagoge geklärt – und auch die antisemitischen Motive des Täters eindringlich und voller Sorge benannt und daraus warnende Mahnungen erwachsen wären…

Aber dem ist nicht so.

Und ein Blick nach Hanau, wo ein Rassist am 19.Februar neun Menschen dahinmähte und sich dann selbst richtete, bietet ein finsteres Bild: Von einem Abschluss der Ermittlungen durch die Bundesanwaltschaft ist keine Rede. Als der zuständige Ausschuss im hessischen Landtag Mitte Mai zu diesem brisanten Thema tagte – drei Monate nach dem Attentat! – sagte der zuständige Bundesanwalt Thomas Beck zumindest zu, es werde keine „08/15-Einstellung“ des Verfahrens geben – was für eine unsensible Bemerkung. Und Armin Kurtovic, Vater eines der Opfer, kritisierte nach der Anhörung auch klar und deutlich: „Die Fragen, die wir haben, wurden nicht geklärt.“

Zu den weiterführenden Fragen – über Hanau und Halle hinaus – gehört gewiss die Überlegung, in welchem medialen Umfeld sich die Täter bewegt und radikalisiert haben: Gehört dazu nicht auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, das Fernsehen, die allgemeine Stimmungslage?

Zu den Einrichtungen, die dafür eine wichtige politisch-pädagogische Verantwortung tragen, zählt sicherlich auch der Mitteldeutsche Rundfunk: 1991, inmitten der unruhigen Zeiten nach dem Beitritt der fünf neuen Länder zum Grundgesetz (vulgo auch „Wiedervereinigung“ genannt), gegründet. Schon damals grassierte Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft: Nach einer Studie der Bertelsmann-Stiftung aus 2015 – fünf Jahre später vielleicht noch mit einem niederschmetternden Ergebnis – hegen zehn (!) Prozent der Deutschen „antisemitische Haltungen“. Was man sich nicht vorstellen mag: Dies entspricht rund acht Millionen Deutschen…

Nach dem Aufbau der nunmehr erweiterten Bundesrepublik ergab sich deutlich, dass auf früherem DDR-Gebiet – allein schon aus ideologisch-antiisraelischen Gründen – eine Holocaust-Aufarbeitung unter SED-Herrschaft so gut wie unterblieben war. Im MDR-Sendegebiet versuchte man – so geben es ausführliche Berichte in „Frankfurter Rundschau“, „Süddeutscher Zeitung“, der TAZ und WELT her, jedenfalls vom Funkhaus Magdeburg aus, offenbar dieser gefährlichen Tatsache entgegen zu wirken: Es gab Einladungen an Ignatz Bubis, den damaligen, prominenten Sprecher der jüdischen Deutschen, an den amtierenden Generalkonsul Mordechay Lewy „MAGDEBURGER GESPRÄCH“ – aber auch Streit darüber, weil – so sagen es die Archive – führende MDR-Verantwortliche bei diesem lebenswichtigen Thema keine „landespolitischen Notwendigkeiten“ sahen.

Was aber, wenn öffentlich-rechtliche Korrekturen – ausgebreitet durch das Massenphänomen Fernsehen – ausbleiben? Konnten die Schulen damals – durchsetzt mit indoktrinierten DDR-Alt-Lehrern – oder die Elternhäuser diese notwendige Information übernehmen? Wohl schwerlich, denn auch die Elterngeneration des Attentäters von Hanau und von Halle versagte offenkundig.

